Wegen Mike? Dieses "Prominent getrennt"-Paar muss gehen!

Ein weiteres Paar muss die Insel der Verflossenen verlassen! Bei Prominent getrennt steht nun wieder die Nominierung an. Nachdem sich die Ex-Paare in der vergangenen Folge einstimmig für den Rauswurf von Gina Beckmann und Emily Katarzyna entschieden hatten, ist es bei diesem Mal bis zum Ende hin unklar, wer die Show verlassen muss. Doch Mike Cees verfolgt einen fiesen Plan und malt sich schon sein Wunschszenario aus: "Sollte einer abweichen, kracht es hier heute gewaltig." Nachdem die Vertreter der Paarungen nacheinander nach vorne schreiten, zeichnet sich ein Bild ab: Sowohl Max Bornmann und Luisa Früh als auch Chiara Fröhlich (26) und Lukas Baltruschat (29) kassieren jeweils zwei Stimmen gegen sich. Das Zünglein an der Waage sind Nico Legat (26) und Sarah Liebich – und sie entscheiden sich dafür, dass Max und Luisa die Sendung verlassen müssen.

Damit haben die beiden wohl nicht gerechnet, wie unschwer an Max' Reaktion zu erkennen ist: "Ich finde es dreckig und falsch." Doch auch Tommy ist sichtlich mitgenommen vom Ausgang der Nominierung. Er und Max hatten eine Art Allianz und erhofften sich, gemeinsam weit zu kommen – und Nico vermuteten sie eigentlich auch auf ihrer Seite. "Wir hätten uns nicht auf ihn verlassen sollen. Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger", wettert Tommy. Während auch bei Melina aufgrund der Entscheidung die Tränen kullern, macht Mike innerlich Freudensprünge: "Der Plan ist aufgegangen und ich finde es mega, wenn ein Plan aufgeht."

Am Anfang der Folge hatte es sich der Ex von Michelle Monballijn zur Aufgabe gemacht, Max und Luisa nach Hause zu schicken. Dafür leistete er ordentlich Vorarbeit und suchte sich Verbündete. Und sein Plan ging auf: Er konnte Nico überzeugen, gegen seinen eigentlich Verbündeten Max zu stimmen. "Ich bin richtig stolz auf meine Leistung, das hat nur einen Tag gedauert, hier richtig Unruhe zu stiften."

RTL Luisa Früh und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

RTL Nico Legat und Mike Cees bei "Prominent getrennt"

