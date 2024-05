Gewinnt Alisa "Bauer sucht Frau International"-Peters Herz?

Peter steht vor einer schwierigen Entscheidung. Der Kuhhalter lernt bei Bauer sucht Frau International zwei Ladys kennen, doch nur eine kann bleiben. Deshalb hat er sich Hilfe von seinem besten Freund Mario geholt, der Alisa und Stephanie noch einmal genau unter die Lupe nehmen soll – und der hat eine klare Favoritin: "Bei Alisa... Das war überragend. Sie strengt sich an, sie ist mit Herz dabei. Sie würde für dich kämpfen." Mario vermutet sogar, dass Peter ihr schon ziemlich den Kopf verdreht habe. Stephanie sei hingegen "eine coole Socke".

Entscheiden kann sich Peter nach dem Urteil seines Freundes aber immer noch nicht. "Beide sind überragend tolle Mädchen. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Dann werden wir feststellen, wer mein Herz erobern wird", erklärt der 33-Jährige. Er könne mit beiden über alles Mögliche reden – nähergekommen ist er bisher allerdings nur Stephanie. Im Vorspann zur nächsten Folge ist wiederum zu sehen, wie er auch Alisa küsst.

Alisa hatte sich von Anfang an besonders ins Zeug gelegt, um den Österreicher für sich zu gewinnen. Dabei war es ihr auch nicht so wichtig, was ihre Konkurrentinnen von ihr halten. Als ihre anfangs drei Mitbewerberinnen am ersten Abend zurück ins Hotel fuhren, blieb die 27-Jährige bei Peter. Am nächsten Morgen wurde sie von den anderen deshalb teilweise eiskalt ignoriert. "Frauen können schon manchmal unfair und ekelhaft untereinander sein", beschwerte sie sich.

