Ständchen im Paradies: Mia Rose Harrison ist mit ihren Eltern Sarah (26) und Dominic (26) gerade im Urlaub in der Dominikanischen Republik. Neben Chillen am Pool und jeder Menge Spaß mit Mami und Papi soll auch Mias neuer bester Freund Pietro Lombardi (25) der Kleinen nicht so sehr fehlen. Eine Gesangseinlage in seiner Insta-Story wird deshalb zum Gutenachtlied für den Zwerg umfunktioniert und sie zeigt sich ganz begeistert.



