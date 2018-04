Ob Papa Dominic Harrison (26) seine Kleine jemals wieder zurück bekommen hat? Während Ehefrau Sarah (26) am vergangenen Wochenende die FIBO unsicher machte, spielte er den Babysitter von Töchterchen Mia Rose – und das mäßig erfolgreich. Das Duo begegnete in Köln nämlich Pietro Lombardi (25), der sich kurzerhand das Baby schnappte und auch nicht mehr hergeben wollte! Wie man in Domis Instagram-Story sehen konnte, schien Mia Rose selbst allerdings herzlich wenig dagegen gehabt zu haben.



