So viel Liebe für Motsi Mabuse (37)! In der zweiten Live-Sendung der beliebten Promi-Tanzshow Let's Dance hat die quirlige Jurorin mit dieser zuckersüßen Botschaft gänzlich vom Tanzgeschehen abgelenkt: Motsi und ihr Liebster Evgenij Voznyuk erwarten ihr erstes Baby! Die Freude über diese Nachricht war nicht nur bei ihren Jury-Kollegen oder den Tänzern groß. Auch außerhalb des Studios wünschten Fans und Promis der südafrikanischen Schönheit alles Gute – so wie Model Ann-Kathrin Brömmel (28)!

2017 hat Ann-Kathrin selbst an dem Format teilgenommen, kennt Motsi daher auch persönlich. Im Promiflash-Interview hatte sie nur liebe Worte für die werdende Mama: "Ich habe mich sehr für sie gefreut. Sie ist eine wunderschöne Frau. Motsi ist einfach so ein Mensch, jeder liebt sie und jeder freut sich direkt für sie mit und deswegen ist es eine wunderschöne Nachricht gewesen." Während andere Promidamen solche frohen Botschaften gerne via Social Media oder in Interviews verraten, war es bei Motsi in der Live-Show doch ein bisschen pompöser.

Zwar postete auch sie kurz vor Sendungsbeginn die News im Netz, präsentierte ihren Babybauch dann aber direkt stolz einem Millionenpublikum. Kein Wunder, dass bei Motsi in dem Moment die Freudentränen nur so gekullert sind. Das findet auch Ann-Kathrin: "Ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass sie da den Tränen nah war. Es ist ein emotionaler Moment – das erste Kind. Und dann vor einem Publikum und während einer Live-Sendung, da ist man ja eh schon aufgeregt."

Andreas Rentz/Getty Images Ann-Kathrin Brömmel und Sergiu Luca in der 3. "Let's Dance"-Show 2017

Andreas Rentz/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let' Dance"-Jury

MG RTL D / Guido Engels Daniel Hartwich, Victoria Swarovski und Motsi Mabuse bei "Let's Dance"

