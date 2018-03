Lange Zeit wurde spekuliert, nun ist es endlich offiziell! Mit zahlreichen flatterigen Kleidern heizte Motsi Mabuse (36) zuletzt mächtig die Gerüchteküche um eine Schwangerschaft an. Die heutige Live-Show von Let's Dance nahm sich die strahlende Jurorin jetzt zum Anlass, ihr süßes Geheimnis endlich zu lüften: Sie und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk werden in wenigen Wochen tatsächlich zum ersten Mal Eltern!

In einem körperbetonten Kleid, das ihr rundes Bäuchlein besonders in Szene setzte, schritt die ehemalige Profitänzerin an der Seite von Joachim Llambi (53) und Jorge Gonzalez (50) auf das TV-Parkett. Ihre süße Schwangerkugel sorgte natürlich auch bei den beiden Moderatoren der Show, Daniel Hartwich (39) und Victoria Swarovski (24), für Begeisterung. Die Frage "Dürfen wir gratulieren?" wurde prompt beantwortet: Mit Freudentränen von Motsi! Doch nicht nur die werdende Mama wurde von ihren Gefühlen übermannt: Auch ihr Liebster konnte die Tränen einfach nicht zurückhalten.

Im Studio sorgte die freudige News für einen wahren Gute-Laune-Schub: Voller Freude für die lebensfrohe Powerlady ließen es sich die Profitänzer nicht nehmen, eine lärmende Laolawelle zu starten! Sichtlich gerührt von der Reaktion fand Motsi kaum noch zur Ruhe, wie Promiflash live vor Ort beobachten konnte. Die Tanzprofis um Christian Polanc (39) stürmten zu Motsi, um ihr zu gratulieren – und zu trösten.

Lukas Schulze / Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Anzeige

AEDT / WENN.com Motsi Mabuse, Tänzerin

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de