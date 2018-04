Anna Hofbauer (29) ist aktuell mit Schauspieler Marc Barthel (28) zusammen. Das Lustige: Er kennt Tim Niesel, der 2004 bei Die Bachelorette um das Herz der Musical-Darstellerin kämpfte. Die beiden Männer waren nämlich Anfang der Nullerjahre in der Band Part Six. Findet es Anna komisch, dass die zwei Jungs eine gemeinsame Vergangenheit haben? "Ach nein, um Gottes willen. Ich glaube, komisch wäre es gewesen, wenn ich mich damals für Tim entschieden hätte. Ich glaube, dann wäre es wirklich komisch, aber so überhaupt nicht", erzählt sie gegenüber Promiflash.



