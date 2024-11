Magisch: Anna Hofbauer feiert ihre "Harry Potter"-Premiere

Für Anna Hofbauer (36) geht die Reise wieder auf die große Bühne – und das in der magischen Welt von Harry Potter. Die ausgebildete Schauspielerin schlüpft jetzt in die Rolle der Ginny Potter im renommierten Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg. Es ist das erste Mal, dass die ehemalige Bachelorette seit der Geburt ihrer beiden Kinder wieder auf der Bühne steht. Weil Annas Ehemann Marc Barthel (35) parallel auch als Schauspieler vor der Kamera stand, brauchte es gute Planung. "Mein Mann hat gleichzeitig hier in Hamburg gedreht. [...] Einmal die Woche habe ich einen groben Probenplan für die Woche bekommen und dann habe ich immer seinen Drehplan und meinen Probenplan übereinandergelegt und geguckt: 'Okay, an welchen Tagen, brauchen wir irgendwie einen Babysitter, wer kann wen von unseren Jungs wie abholen?'", erzählt sie gegenüber RTL. Vier Babysitter habe es letztlich gebraucht, um alles zu wuppen.

Dafür finden Annas zwei Söhne die neue Rolle ihrer Mama richtig toll. Die beiden sind nämlich große "Harry Potter"-Fans. "Am ersten Probentag kam Leo, der Große, zu mir und meinte: 'Mama, du bist jetzt eine echte 'Harry Potter'-Hexe!' Und das war für mich wirklich so ein 'Hach'-Moment", freut sich die 36-Jährige. Zauberei werde bei ihren Jungs nämlich großgeschrieben. Aber auch Gatte Marc ist mächtig stolz auf seine Frau – er ließ sich die Premiere natürlich nicht entgehen. "Wirklich leichte Tränen in den Augen am Anfang gehabt. Das war voller Emotionen und ich freue mich so krass für dich", schwärmt der "Notruf Hafenkante"-Darsteller.

Marc und Anna sind trotz ihrer stressigen Jobs ein eingeschworenes Team. Ihre zwei Söhne erblickten in den Jahren 2019 und 2022 das Licht der Welt. Im Promiflash-Interview vergangenes Jahr erklärten die beiden, dass es viel Zusammenhalt brauche, um alles unter einen Hut zu bekommen. "Ich finde, wir halten sehr gut zusammen und wir nehmen uns Zeit füreinander. Das ist ganz wichtig. Das Leben ist ja immer ein Auf und Ab und darauf bereiten wir uns immer vor", erzählte Marc. Es sei normal, dass es auch mal schlechter laufen könne, weshalb er und seine Anna immer "den Moment genießen".

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und Marc Barthel mit ihren beiden Kindern in Griechenland

Getty Images Ex-Bachelorette Anna Hofbauer mit ihrem Mann Marc

