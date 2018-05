Promi-Urlaub mit royalem Touch: Während sich in London alles entweder um den kleinen Prinz Louis oder um die anstehende Hochzeit von Prinz Harry (33) und seiner Meghan Markle (36) dreht, hat sich Prinzessin Beatrice (29) eine Auszeit von den ganzen königlichen Pflichten genommen. Sie ist kurzerhand in den Urlaub nach Jordanien geflogen – und zwar in ziemlich prominenter Begleitung: Stars wie Ellie Goulding (31) und Karlie Kloss (25) waren mit von der Partie!

Designerin – und enge Freundin von Meghan Markle – Misha Nonoo postete einen Schnappschuss der elitären Reisegruppe in ihrer Instagram-Story. Darauf zu sehen: eine ganze Schar berühmter Gesichter in der jordanischen Wüste. Demnach verreist die Achte in der britischen Thronfolge gerade unter anderem mit Popstar Ellie und ihrem Freund Caspar Jopling, Model Karlie und ihrem Freund Joshua Kushner – der Schwager von Ivanka Trump (36) – und Schauspielerin Nora Kirkpatrick zusammen mit ihrem Ehemann, dem oscarnominierten Dokumentarfilmer Bryn Mooser. Die millionenschwere Truppe wurde ganz offensichtlich von einem Einheimischen herumgeführt, denn auch Kronprinz Hussein von Jordanien gab sich auf dem Urlaubs-Pic die Ehre.

Wirklich lange wird dieser Ausflug – zumindest für Beatrice – wohl nicht mehr dauern. Immerhin feiert ihr Cousin Harry schon am 19. Mai seine Hochzeit und das wird sich die Adlige mit Sicherheit nicht entgehen lassen.

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images; John Phillips/Getty Images Karlie Kloss und Ellie Goulding

KHALIL MAZRAAWI/AFP/Getty Images Kronprinz Hussein von Jordanien beim World Economic Forum

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding und Karlie Kloss in Jordanien

