Die bevorstehende Hochzeit von Royal-Schnuckel Prinz Harry (33) und seiner Liebsten Meghan Markle (36) steht kurz bevor. Am 19. Mai werden sich die Turteltauben feierlich das Jawort geben – die Vorbereitungen für den großen Tag sind aber schon seit Monaten in vollem Gange und stehen seit jeher unter einem ganz bestimmten Motto: topsecret! Kurz vor dem Spektakel enthüllt die TV-Dokumentation "Invitation To A Royal Wedding", wie groß "streng geheim" bei den Royals tatsächlich geschrieben wird.

Eine Frage hält die Fans des Paares ganz besonders in Atem: Was für ein Kleid wird Meghan tragen? Um das Geheimnis um die edlen Roben ihrer Bräute unter allen Umständen zu bewahren, vertrauen die Royals seit Jahrzehnten auf die Verschwiegenheit ihrer Designer. Akribisch wird darauf geachtet, jegliche Details von der Öffentlichkeit fernzuhalten, wie Elizabeth Emmanuel – sie entwarf das Kleid von Prinzessin Diana (✝36) – in der Doku betont: "Wir mussten sehr vorsichtig sein und durften keine Stofffetzen auf den Boden fallen lassen, damit sie nicht am Ende im Müll landen." Sie habe damals sämtliche Stoffreste gesammelt, nur um sie vor den Augen der neugierigen Journalisten versteckt zu halten.

Auf Nummer sicher gehen Harry und Meghan auch in Sachen Hochzeitstorte: Die mehrstöckige Leckerei soll gleich zweimal angefertigt werden, um im Falle einer kleinen Tortentragödie gleich ein Ersatzexemplar zur Hand zu haben. Die Angst um die süße Sünde geht übrigens auf den Bräutigam selbst zurück: Der habe sich, wie Chefkonditor Paul Courtney jetzt enthüllt, mit dem königlichen Konditoren-Team bei der Hochzeit seines Bruders William (35) 2011 einen Scherz erlaubt und gedroht, die Torte zu ruinieren.

Getty Images / Theo Wargo Meghan Markle bei der "A Suits Story"-Präsentation 2012

David Sims / WENN.com Meghan Markle und Prinz Harry im April 2018 in Bath

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry beim Launch von "Walk Of America"

