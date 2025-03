Hartes Jahr vorbei: Prinzessin Eugenie feiert 35. Geburtstag

Prinzessin Eugenie (35), die jüngste Tochter von Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (65), hat an ihrem 35. Geburtstag ein süßes Foto mit ihren beiden Söhnen geteilt. Die Aufnahme zeigt Eugenie an einem Picknicktisch mit August (4) und Ernest (1). Die drei scheinen eine entspannte Auszeit im Garten ihres Zuhauses in Old Windsor zu genießen. Während Eugenie lächelnd in die Kamera schaut, sind die Gesichter ihrer Kinder nur teilweise zu sehen, doch Fans kommentierten bereits die auffällige Ähnlichkeit von Ernest zu seiner Mutter: "Er sieht dir sogar von der Seite so ähnlich!", schrieb ein Follower auf Instagram.

In den letzten Jahren hatte es Eugenie nicht immer einfach. Ihre Mutter Sarah kämpfte sowohl mit Brust- als auch mit Hautkrebs, während ihr Vater, Prinz Andrew, erneut negativ in die Schlagzeilen geriet. Trotz allem hielten Eugenie und ihre Schwester Beatrice (36) fest zusammen. Die beiden stehen ihrer Mutter eng bei und unterstützen auch ihren Vater öffentlich. Eugenie selbst ist als Associate Director in einer renommierten Kunstgalerie tätig und pendelt zwischen Portugal und Großbritannien. Dennoch findet sie immer Zeit, eng mit ihrer Familie verbunden zu bleiben.

Gemeinsam mit ihrem Mann Jack Brooksbank (39), den sie 2018 heiratete, zog Eugenie ihre Sprösslinge in den letzten Jahren behutsam abseits des königlichen Rampenlichts groß. Ihre starke Bindung zu Jack, der Familie und den Kindern gibt ihr Rückhalt in turbulenten Zeiten. Eugenie betont regelmäßig, wie wichtig private Zeit und Bodenständigkeit in ihrem königlichen Alltag sind, wie das Geburtstagsfoto unterstreicht. Auf Instagram teilt sie immer mal wieder kleine Einblicke in den Familienalltag, so auch zum Weltfrauentag.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihren Söhnen August und Ernest in ihrem Garten in Old Windsor

Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice, britische Royals

