Bei Let's Dance wächst sie über sich hinaus! Judith Williams (45) kennt man eigentlich als toughe Unternehmerin, doch während der aktuellen Staffel der beliebten Tanzshow lernt man sie nun fast wöchentlich von einer neuen Seite kennen. Besonders in den vergangenen Sendungen zeigte sie sich vor allem sexy und verführerisch – letzten Freitag wirkte sie während ihrer Performance hingegen fast verletzlich. Wie froh die prominente Kandidatin darüber war, die "verführerische Judith" mal zu Hause zu lassen, verriet sie im Promiflash-Interview.

Kurz nach der Show traf Promiflash die Powerfrau zum Interview und hakte nach, was das Besondere an ihrem gefühlvollen Contemporary war. "Das ist definitiv meine liebste Art zu tanzen, weil ich liebe es, authentisch zu sein. Und das ist wie ein Seelenstriptease", erklärte sie stolz. Bei den anderen Tänzen sei es immer darum gegangen, sexy zu sein, doch das könne die 45-Jährige mittlerweile nicht mehr hören: "Ich dachte mir: 'Müssen wir Frauen uns nur über Sexyness beim Tanzen definieren? Das möchte ich ja eigentlich gar nicht.' So hat mir der Contemporary richtig gut getan, weil es ging nicht um Sexyness, sondern um Liebe, Innigkeit und Sehnsucht."

Mit der Performance zu "Every Little Thing She Does Is Magic" von Sleeping At Last rührte sie nicht nur das Publikum, sondern vor allem auch die Jury. Judith widmete den Tanz ihrer Mutter, der sie alles verdankt, was sie erreicht hat. Was die Die Höhle der Löwen-Investorin kommenden Freitag tanzt, ist noch nicht bekannt, doch vielleicht hat sie ja ein weiteres Mal das Glück, eine authentische Nummer zu bekommen.

MG RTL D / Arya Shirazi Judith Williams, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

Florian Ebener/Getty Images Erich Klann und Judith Williams bei "Let's Dance"

Florian Ebener / Getty Images Erich Klann und Judith Williams

