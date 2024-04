Bewerbung: An diesem TV-Format will Menderes teilnehmen

Menderes Bağci (39) ist aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Mit über 15 Auftritten bei der beliebten Castingshow DSDS hat sich der Entertainer einen Namen gemacht. Auch im Dschungelcamp konnte er mit seiner herzlichen und authentischen Art die Zuschauer verzaubern. Nun hat der leidenschaftliche Tänzer ein neues Ziel: Menderes will bei Let's Dance teilnehmen. In der YouTube-Show "Kennt Jeder" richtet er seine offizielle Bewerbung an RTL. "Hallo, liebes RTL-Team. Ihr kennt mein Gesicht", beginnt der heutige Ballermann-Sänger seinen Aufruf. Er sei dem Sender schon seit über 20 Jahren treu, argumentiert er. Hoffnungsvoll fügt er hinzu: "Bei diesem Format ["Let's Dance"] habe ich noch nicht mitgemacht und ich würde mich über eine Einladung als Kandidat freuen!"

Auch der YouTube-Moderator Hamad ist von der Idee überzeugt. Während des Interviews ist er es, der Menderes' Bewerbung bei der beliebten Tanzshow überhaupt vorschlägt. "Ich glaube, du würdest das richtig gut machen, ich glaube, das ist für dich das perfekte Format", ist sich der Journalist sicher. Der DSDS-Star sei für seine legendären Tanzmoves bekannt. Deshalb sei es für den Content Creator ein Rätsel, warum der TV-Sender den einstigen Dschungelkönig noch nicht angefragt habe.

Doch Menderes steht nicht nur immer wieder für RTL vor der Kamera. Erst kürzlich nahm er auch an der Amazon-Prime-Sendung The 50 teil. In dieser kämpften zahlreiche Realitystars in schwierigen Spielen im Squid Game-Stil um ein hohes Preisgeld für einen ihrer Fans. Im Interview mit InTouch hatte der Musiker vorab über seine Beweggründe für die Teilnahme an der Show gesprochen. "Ich mag Herausforderungen und daher war es die logische Konsequenz, dass ich bei dieser Sendung mit dabei bin. Ich bin sehr ehrgeizig und mag solche Spielshows", gab er damals an. Leider ging die Reise für ihn nicht lange: Schon nach der vierten Folge musste der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer die Sendung verlassen.

Anzeige Anzeige

RTL Menderes als Dschungelkönig 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / menderesbagci Mederes, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch über Menderes' Teilnahme an "Let's Dance" freuen? Ja! Er ist der perfekte Kandidat! Nein. Da würden mir eher andere einfallen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de