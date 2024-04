Nach "Let's Dance"-Aus: Sophia Thiel ist traurig und dankbar

Sophia Thiel (29) zieht ein Resümee! Die Influencerin schwang in der diesjährigen Staffel von Let's Dance an der Seite von Alexandru Ionel (29) das Tanzbein. Am Freitag konnten sie aber weder die Jury noch das Publikum von sich überzeugen: Sie mussten die Show verlassen. Nun meldet sich der Fitnessfan in seiner Instagram-Story zu der Erfahrung zu Wort. "Ich musste das die letzten Tage erst mal ein bisschen sacken lassen", erklärt Sophia und ergänzt: "Ich bin schon traurig, jetzt nicht mehr mit Alex zusammen im Tanzstudio üben zu dürfen."

Besonders überraschend sei ihr Rauswurf für sie aber nicht gewesen, wie die Content Creatorin weiter ausplaudert: "Ich habe mich da die Woche über schon so ein bisschen mental drauf vorbereitet. Als ich den Jive bekommen habe, wusste ich schon, dass das mein Endgegner wird." In Verbindung mit dem in der Folge ebenfalls anstehenden Discofox-Marathon und der Tatsache, dass zwei Paare rausfliegen, habe sie sich schon gedacht, dass es dieses Mal sie treffen könnte. Die Entscheidung habe Sophia dennoch nicht kaltgelassen. "Klar werde ich auch die nächste Zeit noch traurig sein, ich hätte mit Alex total gerne weitergetanzt, aber die Dankbarkeit überwiegt die Trauer auf jeden Fall. Ich habe einfach so viel schon persönlich für mich mitgenommen", betont sie.

Neben Sophia und Alex mussten auch Biyon Kattilathu (39) und seine Partnerin Marta Arndt (34) ihre Tanzschuhe wegpacken. Der Glücksguru und die Tänzerin konnten in der siebten Show weder die Jury noch die Anrufer auf ihre Seite ziehen und mussten daher ebenfalls das Parkett räumen. Trotzdem blickt der Motivationscoach zufrieden auf die Zeit zurück: "Natürlich ist man sehr traurig und enttäuscht. Aber ich bin auch sehr, sehr froh und dankbar für diese Reise, die toll war und ist", erklärte er kurz nach seinem Ausscheiden im Interview mit RTL.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandru Ionel und Sophia Thiel bei "Let's Dance" 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Biyon Kattilathu and Marta Arndt bei "Let's Dance" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Sophias Reaktion auf ihren Rauswurf? Ich finde es super, dass sie so ehrlich darüber spricht! Na ja, ich finde, sie spielt ihren Rauswurf ein bisschen runter... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de