Seit fünf Shows schwebt Judith Williams (45) mit Profitänzer Erich Klann (31) übers Let's Dance-Parkett – und zieht die Zuschauer mit ihrem grazilen Auftreten in den Bann. In der vergangenen Folge musste die Homeshopping-Queen allerdings harsche Kritik für ihre Salsa einstecken: Joachim Llambi (53) fehlte die Leidenschaft. Im Promiflash-Interview verriet Judith jetzt, wie sie mit dem harten Urteil der Juroren umgeht!

"Es ist alles so knapp, du musst sofort den neuen Tanz lernen und wieder aufs Neue dein Bestes geben, da kann man nichts analysieren oder so", erklärte sie gegenüber Promiflash. Judith wolle den Rat der Jury aber annehmen und umsetzen. "Für mich persönlich geht es jetzt einfach darum, (...) mich selbst zu motivieren", stellte die TV-Beauty klar. Denn der lateinamerikanische Tanz war für Judith offenbar keine leichte Aufgabe: "Ich bin heute (in der Show am vergangenen Freitag, Anm. d. Red.) für mich einen Meilenstein gegangen, auch wenn das niemand gesehen hat."

Schon vor Kurzem stellte Judith klar: Die teilweise negativen Anmerkungen zu ihren Auftritten sind für sie nicht schlimm – vielmehr ist sie froh über die Verbesserungsvorschläge und möchte sie konstruktiv umsetzen. "Mir hat die Kritik von Herrn Llambi sehr geholfen. Ich bin ihm sogar dankbar für seine Härte", schrieb Judith auf ihrem Blog Live Your Dream, nachdem der Tanzprofi ihren Langsamen Walzer in der ersten Liveshow kritisiert hatte.

