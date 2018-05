Endlich nimmt sie ihren Liebsten mit auf den roten Teppich! Kattia Vides (30) präsentierte beim "Bild"-Renntag stolz ihren neuen Freund Patrick Weilbach (31) auf dem Red Carpet. Zwar zeigte sich das frisch verliebte Pärchen bereits vor drei Wochen gemeinsam in der TV-Sendung Let's Dance, über ihre Beziehung wollte es damals aber noch nicht sprechen. Im Promiflash-Interview schwärmte Kattia jetzt aber ohne Ende von dem großen Blondschopf an ihrer Seite: "Ja, wir sind ein Paar! Patrick ist ein toller Mann." Sogar der sonst so zurückhaltende Politiker Patrick ließ sich zu einer kleinen Liebeserklärung hinreißen: "Kattia ist bezaubernd. Wenn man ihr Lächeln sieht, freut man sich direkt!"



