Ist es nun offiziell? Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Kattia Vides (30) ging eigentlich als Single in den australischen Busch. Kurz darauf wurde gemunkelt, dass die temperamentvolle Kolumbianerin schon längst vergeben sein soll. Der glückliche Mann an ihrer Seite soll CDU-Politiker Patrick Weilbach sein. Doch nun scheinen die beiden einen weiteren Schritt in Richtung öffentliche Liebe zu wagen: Kattia und ihr Patrick wurden von Promiflash zusammen bei Let's Dance gesehen!

Ziemlich zurückhaltend und schüchtern tritt das Couple bei der zweiten Folge im "Let's Dance"-Studio auf. Wie Promiflash beobachten konnte, halten die brünette Beauty und ihr Liebster bewussten Abstand – kein Händchen halten oder Anfassen. Stattdessen feuern sie ganz eifrig die Kandidaten von ihren Plätzen aus an. Wirklich verliebt sieht anders aus.

Schon während des Dschungelcamps berichtete die Bild über eine mögliche Liebelei mit dem Politiker. Das Paar soll zu diesem Zeitpunkt schon ein halbes Jahr zusammen sein und eine gemeinsame Wohnung in Kassel haben. Was haltet ihr von Kattias und Patricks erstem Auftritt? Stimmt ab!

Instagram / point_of_view_pw Patrick Weilbach, Politiker

Instagram / kattiavides Kattia Vides

Instagram / kattiavides Kattia Vides, TV-Star

