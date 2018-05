Braut in spe im Stress! Schauspielerin Sarah Tkotsch (30) überraschte ihre Fans vor wenigen Monaten mit einer erfreulichen Nachricht: Sie wird vor den Traualtar treten! Mittlerweile rückt der große Tag immer näher. Im Promiflash-Interview verrät die ehemalige GZSZ-Darstellerin, wie anstrengend die Hochzeitsplanung bereits ist: "Wir heiraten in zwei Monaten circa und mir fehlt es eigentlich noch ganz schön an Vorbereitungen. Es gibt jetzt echt noch eine ganze Menge zu tun."



