Am 23. Juni sind Sarah Tkotsch (31) und ihr Ehemann bereits ein Jahr verheiratet! Ende 2017 hatte die einstige GZSZ-Darstellerin die Bombe platzen lassen und verraten, dass sie heiraten werde. Nach einer stressigen Hochzeitsvorbereitung gab die Schauspielerin ihrem Partner im vergangenen Juni dann endlich das Jawort. Die Identität ihres Mannes hält die Berlinerin zwar weiterhin geheim – Promiflash verriet sie dafür nun, an welchen romantischen Ort es die Turteltauben an ihren ersten Hochzeitstag verschlägt!

"Ich fliege nach Paris mit meinem Mann", plauderte die 31-Jährige beim Raffaello Summer Day 2019 in Berlin aus. In der Stadt der Liebe wolle das Paar seine Zweisamkeit genießen und den Eiffelturm erklimmen – und noch etwas haben sich die Eheleute fest vorgenommen: "Handy ausmachen! Nur ich und er und sicher auch ein bisschen rekapitulieren, aber ganz im positiven Sinne", fügte die Synchronsprecherin hinzu.

Auch für ihre Trauung hatte es das Paar ins Ausland verschlagen: Die beiden heirateten ganz romantisch an einem portugiesischen Strand. Vergangenen Juli beschrieb Sarah gegenüber Promiflash ihren schönsten Hochzeitsmoment: "Der Moment, in dem ich die Treppe heruntergekommen bin und meinen Mann, meine Familie und unsere Freunde versammelt am Strand gesehen habe – das war traumhaft schön und total überwältigend."

Actionpress/ Tamara Bieber Sarah Tkotsch beim Raffaello Summer Day 2019 in Berlin

Anzeige

Instagram / sarahtkotsch Sarah Tkotsch im Juni 2018

Anzeige

André Schneider Sarah Tkotsch bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Was haltet ihr von Sarahs Plänen für ihren Hochzeitstag? Total romanisch! Ganz schön kitschig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de