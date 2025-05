Nach GZSZ: Das macht Lucy-Darstellerin Sarah Tkotsch heute

Sarah Tkotsch (37), vielen Fans bekannt als Lucy Cöster aus der beliebten Serie GZSZ, zog zwischen 2007 und 2010 mit ihrer düsteren Kleidung und ihrem lebhaften Charakter in den Kolle-Kiez. Ihre Figur durchlebte zahlreiche emotionale Dramen, von einer unglücklichen Liebe zu Dominik bis hin zu ihrer Beziehung mit Philip, die nach intensiven Höhen und Tiefen schließlich zerbrach. Am Ende entschied sich Lucy dafür, ihrer Leidenschaft für Fotografie zu folgen und verabschiedete sich nach Tokio. Seit ihrem Ausstieg verfolgte Sarah eine vielfältige Karriere, die über das Fernsehen hinausging.

Nach ihrer Zeit bei "GZSZ" baute Sarah ihre professionelle Palette weiter aus. Sie spielte eine Hauptrolle in der ARD-Serie In Aller Freundschaft und ist darüber hinaus als Synchronsprecherin in verschiedenen Produktionen aktiv. Ihre Stimme lieh sie Figuren in der Netflix-Serie "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse" und im Horrorfilm "Annabelle 2". Auch einen Ratgeber für Mädchen in der Pubertät schrieb sie in Zusammenarbeit mit einer Co-Autorin. Privates Glück suchte sie einst mit Kollege Jörn Schlönvoigt (38), den sie am GZSZ-Set kennenlernte, doch die Beziehung endete nach einem Jahr. Ihre Fans können sie über Instagram verfolgen, wo sie Einblicke in ihr Leben gewährt.

Sarahs Schwester Sina Tkotsch (34) ist ebenfalls in der Schauspielbranche tätig und war unter anderem in der Sitcom "Beste Schwestern" zu sehen. Die Familie stammt aus einer künstlerisch geprägten Umgebung und beide Schwestern haben sich in der deutschen Unterhaltungsindustrie einen Namen gemacht. Trotz ihres Ausstiegs bei GZSZ bleibt Sarah durch ihre Synchronarbeit und ihre Präsenz im Netz präsent. Ihre Rolle als Lucy bleibt für viele Fans unvergessen und ihre Karriere ist ein Beispiel für Vielseitigkeit und Beständigkeit in einem hart umkämpften Umfeld.

Getty Images Sarah Tkotsch, Schauspielerin

Sarah Tkotsch beim Raffaello Summer Day 2019 in Berlin

