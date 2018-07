Für Sarah Tkotsch (30) ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Sie hat geheiratet! Seit ihrer Hochzeit vor wenigen Wochen kann die einstige GZSZ-Darstellerin ihr Glück noch immer nicht ganz fassen. Die Schauspielerin und ihr frisch angetrauter Gatte freuen sich total auf ihre gemeinsame Zukunft. Doch so rosig die auch aktuell aussieht – Sarah behält immer im Hinterkopf: Ehe bedeutet nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten…

Seit ihrem Gang vor den Traualtar könnte es der 30-Jährigen nicht besser gehen: "Alles ist noch schöner und intensiver, wir sind noch glücklicher als zuvor. Und so soll es ein Leben lang bleiben", schwärmte Sarah gegenüber Promiflash von ihrer neuen Rolle als Ehefrau. Dennoch ist sie realistisch: "Natürlich verändern sich Beziehungen und auch Ehefrauen, aber wenn die Basis so stimmt wie bei uns, hat man die besten Voraussetzungen, dass es so bleibt und auch Krisen gemeinsam meistert."

Bis dahin schwebt das Paar weiter auf Wolke sieben – auch wenn Sarah auf ihren Honeymoon noch ein wenig warten muss. "Unsere Flitterwochen machen wir erst nächstes Jahr. Wir hatten in Portugal aber trotzdem ein paar sehr schöne Tage für uns", beteuerte die Beauty.

Joshua Timmins Sarah Tkotsch an ihrem Hochzeitstag

André Schneider Sarah Tkotsch bei ihrer Hochzeit

WENN Sarah Tkotsch, Ex-GZSZ-Star

