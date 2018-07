Sarah Tkotsch (30) ist immer noch total geflasht! Nach monatelanger Planung gab die Schauspielerin Ende Juni auf ihrem Social-Media-Profil bekannt, dass sie ihrem Partner endlich das Jawort gegeben hat. Mit weiteren Details über ihre Hochzeit hielt sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin allerdings zurück. Die TV-Beauty schützt ihr Privatleben nämlich so gut es geht vor der Öffentlichkeit. Gegenüber Promiflash verrät die 30-Jährige nun jedoch, welcher Moment der Trauung sie besonders berührt hat!

Für ihr Jawort hat sich Sarah eine besonders traumhafte Kulisse ausgesucht: Bei strahlendem Sonnenschein schwor sie ihrem Partner an einem portugiesischen Strand die Liebe. Als die Braut in der romantischen Location ankam, raubte ihr der Anblick den Atem: "Der Moment, in dem ich die Treppe heruntergekommen bin und meinen Mann, meine Familie und unsere Freunde versammelt am Strand gesehen habe – das war traumhaft schön und total überwältigend", erinnert sich die Synchronsprecherin im Promiflash-Gespräch.

Sarah war dabei besonders gespannt darauf, wie ihr zukünftiger Ehemann auf ihr Brautkleid reagiert. "Wir haben uns überrascht und wussten nicht, was der andere trägt", erklärt die TV-Darstellerin. Zu ihrer Erleichterung war ihr Liebster – über den keine weiteren Infos bekannt sind – absolut begeistert von ihrem weißen Off-Shoulder-Dress.

André Schneider Sarah Tkotsch bei ihrer Hochzeit

Instagram / sarahtkotsch Sarah Tkotsch zeigt die Ringe von sich und ihrem Mann

AEDT/WENN.com Sarah Tkotsch bei der "Ghost"-Premiere

