In der Vergangenheit sorgte Katie Price (39) schon das eine oder andere Mal für einen Shitstorm. Zuletzt stand sie in der Kritik, weil sie im Internet vermeintlich schmutzige Babybekleidung verkaufen wollte. Nun hagelt es wieder Hater-Kommentare für das ehemalige Playboy-Model. Denn Katie postete in den sozialen Medien ein Foto von Sohn Junior Savva Andre (12) – und das sieht verdächtig danach aus, als hätte die fünffache Mutter einige Beauty-Filter darüber gelegt. Ihre Fans können das nicht nachvollziehen!

Auf Instagram zeigte Katie den Schnappschuss, auf dem ihr zwölfjähriger Sohn mit langen Wimpern, rosafarbenen Lippen und einem extrem ebenmäßigen Teint in die Kamera blickt. Mit natürlicher Schönheit hat dieses Bild nicht mehr viel zu tun – das ärgert viele von Katies Followern. "Er ist ein gut aussehender Junge, genau wie sein Vater. Komm schon, Katie, er braucht kein Photoshop", "Warum bearbeitest du sein Gesicht, wenn er schon so schön ist?" oder "Filter bei einem Kind zu verwenden, ist einfach falsch", lauten ein paar der kritischen Kommentare, die unter dem Bild stehen.

Das ehemalige Boxenluder hat sich bislang nicht zu den Beweggründen für die Bildbearbeitung geäußert. Junior stammt aus ihrer Ehe mit Sänger Peter Andre (45). Das Paar war von 2005 bis 2009 verheiratet.

Instagram / officialkatieprice Junior Savva Andre, Sohn von Katie Price

Brett D. Cove / Splash News Katie Price beim Virgin Money London Marathon 2018

Tabatha Fireman/Getty Images Katie Price mit ihren Kindern Princess (links) und Junior (rechts)

