Früh übt sich! Katja Krasavice (21) ist Deutschlands bekannteste Erotik-YouTuberin. Sie redet nicht nur gerne über Sex – seit Neuestem singt sie auch darüber. Mit ihrer Debütsingle "Doggy" und dem Nachfolger "Dicke Lippen" heizt die 21-Jährige ihren Fans auf der Bühne ordentlich ein. Erste Erfahrungen für die sexy Entertainment-Karriere sammelte Katja allerdings schon in jungen Jahren: "Mit so sechs, sieben oder acht habe bei so einem Gesangscontest mitgemacht. Und ich konnte nicht singen, aber weil ich so 'entertaining' war, war ich auf Platz drei", verriet der Webstar im Promiflash-Interview.



