Heute erfolgreich: Früher mochte Katja Krasavice niemand

Sie hatte früher nicht viele Freunde! Katja Krasavice (27) ist heute total erfolgreich. Mittlerweile verdient die YouTuberin ihr Geld mit Social Media und auf OnlyFans. Nebenbei macht sie auch noch Musik. Früher sah das aber ganz anders aus: In ihrer Kindheit war die Blondine von ihrem Vater misshandelt und in der Schule gemobbt worden. Mit Promiflash blickt Katja auf diese Zeit zurück: Vor ihrem Ruhm wurde sie von niemandem gemocht.

"Ich hätte niemals gedacht, dass Leute mich irgendwann mal schätzen oder lieben werden. Bei mir war es Standard, dass ich die bin, die keiner mag", gibt sie im Promiflash-Interview zu. Die Rapperin habe aber nie aufgegeben: "Ich weiß, wie lange ich gekämpft habe und was ich auch vor dem Fame schon gemacht habe." Dass jetzt endlich gesehen werde, was Katja für ein Mensch ist, mache sie glücklich.

Besonders die Schulzeit, in der Katja gemobbt wurde, bleibt ihr bis heute in Erinnerung. "Ich dachte: 'Ja, so wie ich aussehe, dann ist es halt so und ich habe es nicht verdient. Ich bin nicht würdig, geliebt zu werden'", erzählte sie gegenüber RTL. Daran sei sie aber gewachsen und zu dem Menschen geworden, der sie heute ist.

Getty Images Katja Krasavice, Rapperin

Getty Images Katja Krasavice bei den Glamour Women Of The Year Awards 2023

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

