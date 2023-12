Das sagt Katja Krasavices Mutter zu ihrem OnlyFans-Profil!

Sie kann auf die Unterstützung ihrer Familie bauen! Seit Jahren legt Katja Krasavice (27) eine Megakarriere hin: Neben ihrer Tätigkeit als Sängerin ist die gebürtige Tschechin auch auf OnlyFans aktiv. Ihren Erfolg auf der Plattform ruft allerdings verschiedene Reaktionen vor: Während viele ihrer Fans die ehemalige DSDS-Jurorin für ihre Offenheit feiern, sind einige Social-Media-User dem Ganzen kritisch gegenüber eingestellt. Doch was sagt eigentlich Katjas Mama dazu?

Wie Raptastisch jetzt berichtet, macht Mama Jarka in einem Interview mehr als nur deutlich, dass sie hinter ihrer Tochter steht: "Ich weiß alles, was sie macht! Katja ist erwachsen und eine Geschäftsfrau und sie darf und kann machen, was sie will! Wenn sie glücklich ist damit." Dass sie Katja so unterstützt, bedeutet der "Sex Tape"-Interpretin sichtlich viel. "Geredet wie ein Löwe", reagiert Katja daraufhin lächelnd.

Dass Katja ihren OnlyFans-Job liebt, machte sie bereits gegenüber Promiflash deutlich. Auf die Frage, welche von ihren verschiedenen Berufsrichtungen sie am liebsten mag, antwortete die 27-Jährige deutlich: "Schwierig, aber ich muss ehrlich sagen OnlyFans. Ich liebe OnlyFans. Ich bin die Freizügigkeit für immer!"

Katja Krasavice, August 2023

Katja Krasavice, Musikerin

Katja Krasavice, Social-Media-Star

