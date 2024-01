Fangirl-Modus: Carmen Geiss ist geflasht von Katja Krasavice

Carmen Geiss (58) hat einen echten Fangirl-Moment erlebt! Die Geissens sind wieder unterwegs – in den neuen Folgen macht die berühmte TV-Familie einen Trip nach Hamburg. Robert (59) hatte beim OMR-Event sogar einen großen Auftritt auf der Bühne und sprach neben Kai Pflaume (56) vor mehreren Tausend Menschen auf der Bühne. Im Rahmen der Veranstaltung sind den Realitystars auch ein paar Promis über den Weg gelaufen. Von Katja Krasavice (27) war vor allem Carmen besonders angetan!

"Endlich mal eine, die Eier in der Hose hat", lobt Carmen Katja bei ihrer spontanen Begegnung vor einem Dinner. Sie plaudern unter anderem über ihre Nägel und die Arbeit. "Da habe ich mich ganz besonders gefreut, denn wir sind Schwestern im Geiste. Es gibt da jemanden, glaube ich, den wir nicht ganz so gerne mögen und wir beide stehen ja auch für Frauenpower, also die Begegnung war mir sehr, sehr wichtig", erklärt die zweifache Mutter. Sie bewundere, dass sie sich nichts sagen lasse – vor allem von Menschen, die andere beleidigen. "Für mich war das eine ganz besondere Begegnung", schwärmt die 58-Jährige.

Doch wen mögen Carmen und Katja nicht? Im Gespräch streuen sie ein paar Hinweise, dass es sich um Dieter Bohlen (69) handeln könnte – auch wenn sie seinen Namen nicht konkret nennen. Katja hatte sich während ihrer Zeit bei DSDS ziemlich mit dem Musiker angelegt, weil er einer Kandidatin gegenüber einen sexistischen Spruch abgelassen hatte.

RTLZWEI Robert Geiss und Kai Pflaume beim OMR-Event

RTLZWEI Davina, Carmen und Shania Geiss mit Katja Krasavice

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

