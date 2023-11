Musik, OnlyFans, TV? Das ist Katja Krasavices Lieblingsjob!

Katja Krasavice (27) besitzt mehr als nur einen Job! Die gebürtige Tschechin macht sich vor allem durch ihre Freizügigkeit im Netz einen Namen. Außerhalb von OnlyFans ist sie unter anderem eine TV-Bekanntheit und war zuletzt als Jurorin bei DSDS zu sehen. Gleichzeitig genießt sie Ansehen als eine der größten deutschen Rapperinnen mit Songs wie "Dicke Lippen" oder "Sextape". Die Berufswahl der Influencerin ist vielfältig. Doch welcher Job gefällt Katja eigentlich am meisten?

Promiflash hat mit der "Doggy"-Interpretin auf der ersten deutschen "Woman of the Year"-Preisverleihung gesprochen, um herauszufinden, welche Tätigkeit Katja bevorzugt: "Schwierig, aber ich muss ehrlich sagen OnlyFans. Ich liebe OnlyFans", schwärmt die Award-Gewinnerin. Sie habe zwar viele tolle Menschen in der Musikbranche kennengelernt, jedoch behauptet sie: "Ich bin die Freizügigkeit für immer". Daher sei OnlyFans ihr Lieblingsjob und mit diesem ist Katja mittlerweile ziemlich erfolgreich.

Aber kann sich die ehemalige DSDS-Jurorin erneut einen Job im Fernsehen vorstellen? "Ich könnte mir schon vorstellen, im TV zu arbeiten. Es muss aber ein cooles Format kommen", merkt Katja an. Jedoch sieht sie hier ein Problem: "Die Formate sind so langweilig geworden, das ist nicht mehr cool. Alle wollen TikTok gucken oder auf Insta chillen!"

Katja Krasavice, Influencerin

Katja Krasavice bei DSDS

Katja Krasavice

