So heiß verabschiedet sich YouTube-Star Dagi Bee (23) von ihrem Leben als Single! Nach drei Jahren Beziehung gibt die Vloggerin ihrem Schatz Eugen Kazakov noch dieses Jahr das Jawort. Während das Paar das genaue Datum geheim halten will, wissen Fans schon so viel: Die große Sause wird noch im Juni steigen – im Kennenlernmonat der beiden. Mit der Hochzeit kurz vor der Tür stand am vergangenen Wochenende der heiß ersehnte Junggesellinnenabschied für die Beauty an. Im sexy "Bride to be"-Badeanzug hob Dagi ein letztes Mal das Glas auf ihre Zeit als Single-Lady!

Um ihrer Freundin eine unvergessliche Zeit zu bescheren, überraschten Dagis Mädels – unter anderem Mrs. Bella, Paola Maria und BFF Tiny Tina – den Netzstar mit einem echten Inseltrip. Im mallorquinischen Andraitx ließen es sich die Girls gutgehen – mit gutem Essen und jeder Menge Drinks. Bibi ist davon auf diesem Swimsuit-Schnappschuss auf Instagram allerdings nichts anzusehen: Auch im Mini-Mädels-Urlaub glänzte sie mit einer Top-Figur.

Wie sehr ein solches Wochenende neben dem ganzen Spaß auch schlauchen kann, bewiesen Dagis Freundinnen. Auf einem Flugzeug-Pic, dass die Mädels auf dem Heimweg nach Deutschland zeigt, wird schnell klar: Gemeinsam haben sie noch mal richtig die Sau rausgelassen! Völlig erschöpfte Mädels dösen auf ihren Sitzen vor sich hin. Was haltet ihr von einem Junggesellinnenabschied im Ausland? Stimmt ab.

Andreas Rentz / Getty Images Dagi Bee und Eugen Kazakov beim ECHO 2018

Anzeige

Instagram / dagibee Bibi Heinicke bei ihrem Junggesellinnenabschied mit ihren Freundinnen

Anzeige

Instagram/dagibee Dagi Bees JGA-Gang

Anzeige

Was haltet ihr von einem Junggesellenabschied im Ausland? Total übertrieben! Super – hätte ich auch gerne. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de