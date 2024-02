Burnout? Deswegen nahm sich Dagi Bee bewusst eine Auszeit

Dagi Bee (29) erklärt die Gründefür ihre Netzpause! Vor mehr als zehn Jahren wurde die Blondine als YouTuberin bekannt. Mittlerweile ist sie vor allem in den sozialen Medien aktiv und lässt ihre Follower dort regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben – so auch im Dezember 2021, als sie zum ersten Mal Mama wurde. Vor wenigen Wochen ist sie plötzlich aus dem Netz verschwunden: Warum nahm sich Dagi eine Auszeit?

In einem emotionalen Instagram-Beitrag meldet sich die 29-Jährige bei ihren Followern zurück. "Ich habe die letzten zwei Wochen alles an Arbeit stehen und liegen lassen und mich einfach nur auf meine Familie, meine Gedanken und mich konzentriert", beginnt sie ihr Statement. Dagi sei alles zu viel geworden, weshalb sie einfach nur noch eine Pause machen wollte. In dieser Zeit habe sie sich einige Fragen gestellt: "Ist das der Beginn von einem Burnout? Bin ich einfach nur grad in einem Motivationsloch? Eine kleine Winterdepression?" Aus diesem Grund habe sie auf "Stop" drücken und sich selbst reflektieren müssen.

Dennoch sei sich Dagi sicher, es bald wieder aus diesem Loch hinauszuschaffen: "Ich bin bald wieder ganz die Alte, das weiß ich." Die Unterstützung ihrer Fans hat sie allemal. "Wir warten auf dich. Lieber zwischendurch mal eine Pause, aber dafür eine gesunde, als gar keine Dagi mehr", kommentiert ein Follower unter dem Beitrag. "Auch du bist nur ein ganz normaler Mensch. Nimm dir die Zeit, die du brauchst", verteidigt sie ein anderer.

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / dagibee Dagi Bee, Influencerin

Getty Images Dagi Bee, YouTuberin

