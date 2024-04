"Nicht verstanden": Dagi Bee kritisiert Stefans Comeback

Nachdem Stefan Raab (57) sein Comeback bei neun Millionen Followern – wie Pamela Reif (27) – angekündigt hatte, freuten sich zahlreiche Fans über die mögliche Rückkehr des Entertainers. Dagi Bee (29) und ihre beste Freundin Tina Dzialas zeigen sich in ihrem Podcast "Kaffee mit Zitrone" nicht sonderlich begeistert von der Art und Weise, wie Stefan seine Rückkehr ankündigte. "Ich will nicht sagen, dass Stefan Raab keine Legende im deutschen Fernsehen ist, das ist er, aber für sein Comeback finde ich es schwach", stellt Tina klar. Dagi scheint das Ganze etwas mehr mit Humor zu nehmen: "Ernst gemeint war das jetzt glaube ich nicht." Tina widerspricht ihr: "Wenn ich Pamela wäre, würde ich es gar nicht witzig finden."

Tina habe sich von Stefans Clip, in dem er seine Rückkehr angedeutet hatte, nicht unterhalten gefühlt. "Dieses utopische Ziel zu haben – und sie [Pamela] reißt sich seit zehn Jahren den Arsch auf und du denkst dir so, nur weil du eine Legende bist. Vielleicht nehme ich es auch zu ernst oder so, aber es hat mich einfach nicht zum Lachen gebracht", kritisiert Tina. "Ich habe den Sinn auch nicht ganz verstanden. Es ist halt so, wenn du die Follower jetzt hast, dann mach auch was und jetzt – vielleicht nicht bis August oder September warten für den Kampf", stimmt Dagi ihr diesmal zu.

Damit spielt die YouTuberin auf Stefans Fight mit Regina Halmich (47) an. Die ehemalige Boxerin nahm die Herausforderung via Instagram bereits an: "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14. September noch nichts Besseres vor. Wir haben einen Kampf. Herausforderung angenommen." Regina glaube, dass Stefan nur für den einen Kampf zurückkommen werde, um sich ein Denkmal zu setzen.

Instagram / tinadzialas Tina Dzialas mit Dagi Bee

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich im März 2009 in Hamburg

