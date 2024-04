"Oberflächlich": So war das Coachella-Festival für Dagi Bee!

So steht Dagi Bee (29) zum Coachella! Seit dem vergangenen Wochenende tummeln sich die Stars und Sternchen auf dem Festival in der kalifornischen Wüste. Promis wie Lana Del Rey (38) und Billie Eilish (22) treten vor dem hochkarätigen Publikum auf – doch schon seit einigen Jahren steht die Veranstaltung in der Kritik: Das Event sei abgedroschen, und die Musik trete immer mehr in den Hintergrund, so die Kritiker. Doch wie stehen deutsche Stars zu dem Event? 2017 flog die YouTuberin Dagi Bee zusammen mit ihrem heutigen Ehemann selbst nach Kalifornien. "Ich habe mir mehr erwartet. Man muss es halt wirklich fühlen, aber es ist halt gar nichts für mich", verrät die Mutter eines Sohnes in ihrem Podcast "Kaffee mit Zitrone". Für Dagi steht fest: "Es ist einfach zu oberflächlich."

Viele Influencer und Promis müssen für ihren Trip zum Coachella-Festival keinen Cent zahlen, da sie von diversen Unternehmen eingeladen werden. Doch Dagi habe sich die Reise komplett selbst finanziert. "Wir haben uns aber gegönnt und VIP-Tickets geholt", erklärt die 29-Jährige. 1.500 Euro habe sie für die Tickets hingeblättert und insgesamt inklusive Unterkunft und Verpflegung 10.000 Euro ausgegeben! "Du hast für einen Burger teilweise 15 Dollar bezahlt. Das war echt nicht ohne", berichtet sie.

Dagi ist nicht der einzige deutsche Star, der die weite Reise zum Coachella-Festival auf sich genommen hat: Dieses Jahr stürzen sich deutsche Reality-TV-Stars wie die Dschungelcamp-Kandidatin Leyla Lahouar (27), die einstige Bachelorette Jennifer Saro (28) und das Love Island-Girl Vanessa Kovtun ins bunte Getümmel.

