"Wirkte happy": Dagi Bee verrät, wie es Bibi Claßen geht!

Sie weiß mehr! Nachdem Bibi (30) und ihr Langzeit-Partner Julian Claßen (30) im Mai des vergangenen Jahres ihr Ehe-Aus verkündet hatten, wurde es sehr ruhig um die YouTuberin. Während Letzterer freudig weiter Content produziert, gibt es von der Blondine kaum ein Lebenszeichen. Zuletzt wurde sie von einer aufmerksamen Promiflash-Leserin bei einem Konzert gesehen. Doch jetzt verrät ihre Freundin Dagi Bee (28), wie es Bibi inzwischen geht!

In einer Fragerunde bei Instagram erkundigt sich jetzt ein neugieriger Fan nach dem Wohlbefinden der einstigen YouTuberin. "Ich habe sie vor ein paar Wochen beim Friseur getroffen", schreibt Dagi in ihrer Story. Die Beauty hat aber noch mehr Infos. "Da ging es ihr super, sie wirkte happy!", lässt die Web-Bekanntheit ihre Follower wissen.

Das könnte für Bibis Fans allerdings nur ein kleiner Grund zur Freude sein – denn vor wenigen Tagen berichtete Bild, Bibi werde bald ein Comeback auf ihren Social-Media-Accounts feiern. Laut einer Bekannten ihres Partners Timothy Hill sollte es bereits am vergangenen Sonntag so weit sein. An diesem Tag jährte sich nämlich das vorerst letzte Posting der Blondine. Daraus wurde aber offenbar nichts.

Getty Images Dagi Bee, Influencerin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Juli 2021

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrer Freundin Mona

