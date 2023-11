Seltenheit: Dagi Bee teilt Bild mit ihrem Sohn und Schwester

Dagi Bee (29) überrascht ihre Fans. Die YouTuberin und Eugen Kazakov (29) sind seit Dezember 2021 Eltern, denn ihr Sohn Nelio (1) erblickte das Licht der Welt. Seitdem liefert die Beauty ihren Fans reichlich Mama-Content, der die Herzen ihrer Follower höherschlagen lässt – wie nun auch wieder: Dagi teilt ein zuckersüßes Bild mit ihrem Sohn, auf das sich noch eine weitere Person geschmuggelt hat...

Auf Instagram postet die 29-Jährige ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Kleinen auf dem Sofa liegt. Doch die beiden sind nicht allein: Leni (18), die jüngere Schwester der YouTuberin, hat sich dazu gesellt! Während es sich die Mama in einem beigefarbenen Strickpullover bequem gemacht hat, entspannt der Kleine in einem hellblauen Zweiteiler und seine Tante in einem grauen T-Shirt. Alle drei lächeln sichtlich happy in die Kamera. "Familienzeit ist Quality Time", kommentiert sie ihren Beitrag.

Aber nicht nur mit Schnappschüssen versorgt Dagi ihre Community, sondern auch mit Infos zu ihrem Nelio. "Tatsächlich [ist er] schon sehr sicher auf den Beinen", verriet die Beauty bereits in ihrer Story und merkte an: "Nur wenn er langsam müde wird, merkt man, dass er mehr taumelt und dann ab und zu mal hinfällt."

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov mit ihrem Sohn Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee im November 2023

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio

