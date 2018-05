Wer lässt denn da sein Haar herunter? Eigentlich kennt man den Ex-Bachelorette-Kandidaten Niklas Schröder (29) als gefühlvollen Glatzenträger. Kurz vor dem Sendestart seines nächsten Kuppelabenteuers Bachelor in Paradise überrascht er mit einer brandneuen Frise, wie er auf Instagram zeigt: Mit blondem Minimalschopf wagt der Rosenjäger einen haarigen Neuanfang. Ob eine neue Liebe dafür verantwortlich ist oder eine Abfuhr ihn in die Arme seines Friseurs trieb, wird sich ab dem 9. Mai auf RTL zeigen.



