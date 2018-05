Wenn der jährliche Countdown zur Met Gala in New York läuft, werfen sich die Damen des Showbiz' in die raffiniertesten und aufwendigsten Roben schlechthin. Doch bekanntermaßen schießt die eine oder andere gerne mal über das Ziel hinaus. Am gestrigen Abend wurden Paparazzi und wartende Fans wieder einmal Zeuge von Fashion-Fails der besonderen Art. So setzte Madonna (59) das Motto Religion mit einem Gothic-Dress inklusive skurriler Accessoires um. Sarah Jessica Parker (53) nahm das Thema zu ernst und stapfte als wandelnder Altar vor die Fotografen. Auch Rapperin Cardi B und Beyoncés (36) Schwester Solange Knowles (31) konnten mit ihren Looks nicht punkten. Oscar-Preisträgerin Frances McDormand (60) schoss den Vogel so richtig ab und kam im türkisen Megadress samt Halskrause und explodiertem Blüten-Kopfschmuck. Wenn der Herr im Himmel da mal nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de