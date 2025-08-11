Finn Wolfhard lüftet Geheimnis um "Stranger Things"-Spin-off

Finn Wolfhard (22) hat jetzt überraschende Einblicke zum geplanten Stranger Things-Spin-off gegeben und sorgt damit für Vorfreude bei den Fans der Netflix-Hitserie. Der Schauspieler, bekannt durch seine Rolle als Mike Wheeler, verglich die mögliche Handlung der neuen Serie mit David Lynchs (†78) Kultklassiker "Twin Peaks". Es sei wie "eine Anthologie", erklärte Finn gegenüber Variety: Statt Hawkins und den bekannten Charakteren soll die Geschichte durch die mysteriöse Parallelwelt des Upside Down miteinander verbunden sein. Obwohl das Projekt noch nicht offiziell ist, heizt Finns Vision die Spekulationen an: "Ich denke, am coolsten wäre es, wenn es überall Labore gäbe."

Ross (41) und Matt Duffer, die Schöpfer von "Stranger Things", waren von Finns Eingebung sichtlich beeindruckt. Sie bestätigten, dass bislang niemand außer ihm die Idee hinter dem Spin-off erraten konnte. "Sie meinten: 'Können wir kurz mit dir reden?' Dann zogen sie mich beiseite und sagten: 'Das ist die Idee. Wer hat dir davon erzählt?'", verriet Finn zuvor bei The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Die Duffer-Brüder gaben zudem laut Entertainment Weekly bekannt, dass das Spin-off komplett "anders" sein werde und sich stark von der Ursprungshandlung unterscheide. Nostalgie für Hawkins und bekannte Figuren wie Eleven oder Steve sollte bei den Fans also nicht im Zentrum stehen – der Fokus liegt auf neuen Geschichten und einem frischen Ansatz.

Finn, der seit seiner Zeit bei "Stranger Things" auch als Regisseur und Musiker aktiv ist, zeigte sich überrascht von der Resonanz der Macher auf seinen kreativen Input. Bekannt für seine Leidenschaft für Filme und seine analytische Denkweise, bewies der Schauspieler mit seiner Vorhersage erneut sein Talent, über den Tellerrand hinauszublicken. Obwohl das Spin-off noch nicht offiziell bestätigt ist, sind die Fans gespannt, ob Netflix das Projekt realisieren wird. Die letzte Staffel von "Stranger Things", die Ende des Jahres anläuft, markiert für Finn das Ende einer Ära, doch seine Visionen könnten den Grundstein für das nächste große Kapitel des "Upside Down"-Universums legen.

Getty Images Finn Wolfhard, April 2025

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

Getty Images Ross and Matt Duffer, Regisseure

