So wird Prinzessin Estelle ihren Namenstag feiern

Prinzessin Estelle (13) von Schweden steht ein besonderer Tag bevor: Am 15. August feiert sie ihren Namenstag, ein festlicher Anlass in der königlichen Familie. Anders als bei ihrer Mutter, Kronprinzessin Victoria (48), die diesen Tag oft mit großer Zeremonie und militärischen Ehren im Stockholmer Schloss begeht, werden Estelles Feierlichkeiten in einem bescheideneren Rahmen erwartet. Laut Berichten des Magazins "Allt Om Kungligt" verbringt sie den Tag vermutlich mit ihrer Familie, darunter ihr jüngerer Bruder Prinz Oscar (9), begleitet von einer süßen Tradition: Eine Erdbeertorte soll es wie jedes Jahr zum Anlass geben.

Bei Kronprinzessin Victoria zog der Namenstag in der Vergangenheit stets mehr Aufmerksamkeit auf sich. Sie wurde in den vergangenen Jahren oft mit Ehrengarde und Musikkapelle im Schlosshof begrüßt. Eine Ausnahme machte sie 2025: Zum ersten Mal präsentierte sie sich in Uniform und ohne ihre Familie, was der traditionellen Zeremonie eine besondere Note verlieh. Im Gegensatz dazu wird Estelles Tag ganz ohne öffentliches Aufsehen gefeiert. Die Familie genießt den Anlass im privaten Rahmen, was den Charakter ihrer Feierlichkeiten prägt – familiär und gemütlich.

Der Name Estelle hat lange Zeit Anlass zu Spekulationen gegeben. Viele gingen davon aus, dass sie nach Estelle Bernadotte benannt wurde, der Taufpatin von König Carl Gustaf (79). Doch diese Vermutung ist mittlerweile widerlegt. Wie die ehemalige Hof-Informationschefin Elisabeth Tarras-Wahlberg in einem Radio-Podcast "Monarkerna" aufklärte, sei der Name vielmehr eine persönliche Wahl gewesen. "Alle denken, Estelle heiße Estelle nach Estelle Bernadotte. Das tut sie aber nicht! Die Eltern sagen: 'Wir dachten, es sei ein schöner Name'", erklärte sie. Ein schöner Anlass also, an ihrem Namenstag nicht nur die kleine Prinzessin zu feiern, sondern auch die Geschichten, die sich um diesen besonderen Tag und ihren Namen ranken.

Kate Gabor/Kungl. Hovstaterna Prinzessin Estelle an ihrem 13. Geburtstag, Februar 2025

HRH The Crown Princess/The Royal Court of Sweden Prinzessin Estelle von Schweden

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria von Schweden