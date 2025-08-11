So hart trainierten die Stars für das "Outlander"-Prequel

Seit dem 9. August ist das Prequel der Erfolgsserie Outlander mit dem Titel "Outlander: Blood of My Blood" auf MagentaTV zu sehen. In der neuen Serie stehen die Liebesgeschichten von Jamie Frasers Eltern im Schottland des 18. Jahrhunderts und Claires Eltern zur Zeit des Ersten Weltkriegs in London im Mittelpunkt. Dabei sorgt die Geschichte erneut für spannende Zeitsprünge, wie Hauptdarstellerin Hermione Corfield im Interview verrät. Sie spielt Julia Moriston, Claires Mutter, und betonte gegenüber Bild: "Ich wollte keine Kopie sein." Sie habe bewusst darauf verzichtet, die Hauptfigur der Originalserie zu imitieren, und wollte sich stattdessen auf den Kulturschock konzentrieren, den ihre Rolle bei der Zeitreise erlebt.

Für die Dreharbeiten mussten die Darsteller ein intensives Training durchlaufen. Jamie Roy, der Jamie Frasers Vater verkörpert, berichtet von einem anspruchsvollen Bootcamp, das alles abdeckte: Reitunterricht, Stunttraining und schottische Kultur. "Die größte Herausforderung war, all das zu kombinieren – kämpfen, reiten, spielen. Das ist wie Jonglieren auf einem galoppierenden Pferd", erzählte Jamie über die körperlichen Strapazen. Kollegin Harriet Slater, die Ellen MacKenzie darstellt, bezeichnete die Vorbereitung als eine regelrechte Zeitreise in die schottische Geschichte: "Wie die Clans ihre Anführer wählen, welche Rolle Frauen spielten – es war, als würde man in ein lebendiges Geschichtsbuch eintauchen."

Abseits der Kamera gewährte der Cast auch persönliche Einblicke. Auf die Frage, wohin sie selbst reisen würden, wenn sie eine Zeitreise machen könnten, nannten sowohl Hermione als auch Jamie das legendäre Woodstock-Festival von 1969. "Einfach nur Musik, Gemeinschaft – und keine Smartphones", so Jamie. Humor zeigten die Darsteller ebenfalls, als Harriet bedauerte, dass sie zwar vieles über die schottische Kultur gelernt, aber keinen Dudelsack gespielt hätten. Die Serie verspricht mit zehn Folgen in der ersten Staffel ein weiteres spannendes Kapitel aus der Welt von "Outlander", und die Fans dürfen sich bereits auf eine zweite Staffel freuen, die schon in Planung ist.

IMAGO / ABACAPRESS Jamie Roy und Harriet Slater, Juli 2025

IMAGO / ABACAPRESS Hermione Corfield, Juli 2025

IMAGO / ZUMA Press Sam Heughan und Caitriona Balfe als Jamie Fraser und Claire in "Outlander"

