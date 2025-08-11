Auf diese Promis trifft Ghislaine Maxwell im neuen Gefängnis

Ghislaine Maxwell, einstige Vertraute des verstorbenen Jeffrey Epstein (†66), wurde überraschend in ein anderes Gefängnis verlegt. Die 63-Jährige, die eine 20-jährige Haftstrafe wegen Beteiligung an einem Sexhandelsring verbüßt, sitzt nun im Federal Prison Camp Bryan im US-Bundesstaat Texas ein. Diese Einrichtung bietet im Vergleich zu ihrem vorherigen Gefängnis in Florida deutlich mildere Haftbedingungen. Im Gefängnis könnte Ghislaine auf andere prominente Mitinsassinnen wie Jen Shah und Elizabeth Holmes treffen.

Jen, bekannt aus der Reality-Show "Real Housewives of Salt Lake City", wurde wegen Telefonbetrugs zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt. Elizabeth, die Gründerin des Skandalunternehmens Theranos, hatte einst als weibliche Selfmade-Milliardärin gegolten, bevor sie wegen Betrugs angeklagt und 2022 zu über elf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Die Promis genießen wie auch die übrigen Insassen angenehme Haftbedingungen: Es gibt keine Stacheldrahtzäune, die Häftlinge leben in Gemeinschaftszellen mit vier bis acht Frauen zusammen. Sie haben die Möglichkeit, Bildungsangebote wahrzunehmen oder sich sportlich zu betätigen.

Die einstige Unternehmerin wurde 2021 für schuldig befunden, junge Mädchen für den Missbrauch durch Epstein rekrutiert zu haben. Ihre Anwälte sind immer wieder um eine Neuverhandlung ihres Falls bemüht. Zuletzt sorgte die Nachricht für Aufsehen, Ghislaine könne auf eine Begnadigung durch den US-Präsidenten Donald Trump (79) hoffen.

Anzeige Anzeige

ActionPress/MediaPunch Ghislaine Maxwell 2003

Anzeige Anzeige

Instagram / therealjenshah Jen Shah im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell