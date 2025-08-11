Nach Enthüllungen: Prinz Andrew wirkt ungewohnt entspannt

Das kürzlich durch den Historiker Andrew Lownie veröffentlichte Enthüllungsbuch "Entitled: The Rise and Fall of the Yorks" brachte angebliche Untreue, kontroverse Freundschaften und fragwürdige Geldgeschäfte von Prinz Andrew (65) ans Licht. Nachdem er mehrere Tage zurückgezogen in seinem Anwesen Royal Lodge verbracht hatte, wurde der Duke of York am vergangenen Sonntag hinter dem Steuer seines Defenders gesichtet, als er von seiner Residenz zum Windsor Castle fuhr, um einen Spaziergang zu machen. Körpersprache-Expertin Judi James analysierte jüngste Bilder des Prinzen, die Mirror vorliegen, und stellte fest: "Es geht weniger darum, was sich in Andrews Körpersprache verändert hat, als vielmehr darum, was fehlt. In diesem einen Moment scheint er seinen gequälten, geweiteten Blick verloren zu haben."

Laut der Körpersprachen-Expertin zeigte sich Andrew auf den veröffentlichten Fotos in auffällig entspannter Verfassung. "Sein Stirnrunzeln ist etwas gemildert, und in seinem Gesichtsausdruck sind keine Anzeichen von Muskelanspannung zu erkennen. Der für seine hochmütige Arroganz bekannte Royal wirkt hier weniger in Status- und Anspruchshaltungen versunken, sondern vielleicht nachdenklicher", so die Expertin. Dieser äußere Wandel könnte eine gewisse Resignation oder vielleicht sogar eine Philosophie des Akzeptierens andeuten. Royal-Expertin Jennie Bond ist jedoch skeptisch, ob diese neue Erscheinung die fortdauernden Vorwürfe und Anschuldigungen mildern kann, die sich seit Jahren gegen ihn richten.

Bereits in der Vergangenheit wurden schwerwiegende Vorwürfe gegen Andrew erhoben, die unter anderem seine enge Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) beleuchten, darunter die Darstellung verstörender Vorfälle auf dessen Privatinsel. Diese schädigten nicht nur Andrews Ruf, sondern brachten auch die gesamte britische Monarchie in Bedrängnis. Der Duke of York lebt seit der Aufgabe seiner royalen Pflichten in weitgehender Abgeschiedenheit – doch die Enthüllungen der Vergangenheit holen ihn immer wieder ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew beim traditionellen Gottesdienst an Ostern, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein