Nun ist es leider traurige Gewissheit: Der Frontmann der schottischen Indie-Rock-Band Frightened Rabbit, Scott Hutchison, ist tot. Nachdem die ortsansässige Polizei in South Queensferry am Donnerstagabend eine Leiche gefunden hatte und kurz darauf vorsorglich die Familie des Musikers informierte, ist die Identität des Verstorbenen nun eindeutig geklärt: Der leblose Körper ist, wie BBC News berichtet, tatsächlich der des seit zwei Tagen vermissten Sängers.

Für Scotts Familie ein absoluter Albtraum. In einem Statement seiner Hinterbliebenen heißt es: "Wir sind völlig am Boden zerstört den Verlust unseres geliebten Scotts ertragen zu müssen. Trotz seines Verschwindens und der Sorge um seinen psychischen Zustand, sind wir bis zum Schluss positiv und hoffnungsvoll geblieben." Doch die Hoffnung war vergebens – für seine Liebsten ein unbeschreiblicher Verlust: "Scott hatte sein Herz am rechten Fleck. Er war leidenschaftlich, charismatisch und anständig – und gleichzeitig einer der nettesten und lustigsten Menschen, die wir kennen. Er war eine großartige Person."

Schon seit Jahren hätte Scott unter Depressionen gelitten, sei bis jetzt, sehr zum Stolz seiner Angehörigen, aber immer offen damit umgegangen. Die große Anteilnahme, die sie seit dem Verschwinden ihres Sohnes, Bruders, Onkels und Freundes erfahren, bedeute die Welt für sie – dennoch bitte die Familie in dieser schwierigen Zeit um die Wahrung ihrer Privatsphäre. Die Vermutung, Scott habe Selbstmord begangen, liegt zwar nahe, eine genaue Aufklärung wird in den kommenden Tagen aber erst eine rechtsmedizinische Untersuchung bringen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Mark Metcalfe / Getty Images Scott Hutchison, Frontmann der Band Frightened Rabbit

Instagram / grabbit Scott Hutchison, Sänger

WENN Scott Hutchison bei einem Konzert in Schottland 2010

