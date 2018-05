Ihre schlimmsten Befürchtungen wurden wahr. Zwei Tage lang war Scott Hutchison verschwunden – die Hoffnung seiner Frightened Rabbit-Bandkollegen, ihren Freund und Frontmann irgendwann wieder wohlbehalten in die Arme schließen zu können, war aber leider vergebens. Vor wenigen Stunden wurde bekannt: Bei der Leiche, die die ortsansässige Polizei in der Nähe des schottischen South Queensferry am Donnerstagabend gefunden hatte, handelt es sich tatsächlich um den vermissten Sänger – alles deutet auf Selbstmord. Jetzt melden sich die übrigen Bandmitglieder erstmals via Social Media und rühren ihre Fans mit einem emotionalen Statement.

Auf dem Instagram-Profil der Gruppe heißt es: "Es gibt keine Worte, die beschreiben können, welch überwältigende Traurigkeit und welcher Schmerz mit dem Tod unseres geliebten Scott einhergehen. Aber zu wissen, dass er nicht mehr länger leiden muss, macht es uns etwas einfacher." Sie würden ihren Freund schmerzlich vermissen – sein Andenken würde jedoch für immer bewahrt und geteilt werden. Mit den abschließenden Worten "Ruhe in Frieden, Scott" nehmen Grant, Billy, Andy und Simon für immer Abschied.

Jahrelang soll der 36-Jährige unter Depressionen gelitten haben, sei immer wieder offen mit seinen psychischen Problemen umgegangen. Doch gegen die Dämonen, gegen die er innerlich kämpfte, kam er zuletzt offensichtlich einfach nicht mehr an. Mit den Worten "Seid gut, zu denen, die ihr liebt. Ich bin jetzt weg. Danke." verabschiedete er sich am Dienstag auf Twitter – und damit auch für immer von seiner Familie, seinen Freunden und Fans.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

