"Beauty & The Nerd"-Hai sicher: Max Vorgehen ist Strategie

Max Bornmann hat in der letzten Folge von Beauty & The Nerd für mächtig Wirbel gesorgt. Der Reality-TV-Star zog gemeinsam mit seiner Nerd-Partnerin Sarah in die Villa ein und stahl sofort die Aufmerksamkeit der anderen Teilnehmer. Dabei gerieten vor allem die Beautys in seinen Fokus, was zu einigen Spannungen zwischen den Teams führte. Besonders viel Wirbel gab es im Team von Julia Römmelt (31) und dem Zauberer Hai, denn Hai fühlt sich von seiner Beauty nach Max' Einzug vernachlässigt. Hai äußert sich nun dazu im Gespräch mit Promiflash: "Max hat definitiv für Bewegung in der Villa gesorgt. Wir Nerds mochten ihn, und auch bei den Beautys kam er gut an."

Doch nicht alles war so harmlos, wie es vielleicht scheint. Hai ist sich sicher, dass Max seine Charme-Offensive gezielt eingesetzt hat, um seine eigene Position im Spiel zu verbessern. "Er ist strategisch und bewusst vorgegangen", so der Magier. Mit dieser Taktik habe Max versucht, die Aufmerksamkeit der Beautys von ihren eigentlichen Nerd-Partnern abzulenken. Für Hai stellte dies einen durchdachten Spielzug dar, der das Gleichgewicht zwischen den Teams verschieben sollte: "Sein Verhalten hat innerhalb der Teams für Unruhe gesorgt, was natürlich ein Vorteil für sein eigenes Team war."

Max flirtete nach seinem Einzug nicht nur mit Julia, sondern versuchte es auch bei Laura Maria Lettgen. Auch die ehemalige Schweizer Bachelorette Chanelle Wyrsch (29) war hin und weg von dem Ex-Make Love, Fake Love-Kandidaten. Bei einer abendlichen Party kamen sich die beiden sogar auf der Tanzfläche näher und tauschten einen Kuss aus. Bei der Nominierung zeigte Max jedoch, dass ihm der Flirt nicht wirklich viel bedeutete. Er gab Chanelle und ihrem Teampartner Sebastian seine Stimme. Die beiden mussten unter anderem deshalb in die Exit-Challenge und anschließend die Villa verlassen.

Collage: Joyn/Benjamin Kis, Joyn/Benjamin Kis Collage: Hai und Max Bornmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Playmate

Instagram / chanelleofficial_ Chanelle Wyrsch im Juli 2024