Kann sich Chris Broy Liebescomeback mit Bella vorstellen?

Chris Broy (36) hat in einer Instagram-Fragerunde für Spekulationen rund um seine vergangene Beziehung mit Bella gesorgt. Auf die Frage eines Fans, ob sich der Realitystar ein Liebescomeback mit seiner Ex-Freundin vorstellen könne, antwortete der Vater eines Sohnes überraschend offen. "Vorstellen könnte ich es mir... Ist noch irgendwie sehr aktuell. Aber ob es realistisch ist? Ist viel passiert – ich denke, nein", schrieb er in seiner Story. Dieses Statement lässt seine Fans rätseln, wie tief die Gefühle zwischen den beiden tatsächlich noch sind.

Vor rund einem Monat hatte Bella bereits in einem Interview mit Promiflash angedeutet, woran die Beziehung gescheitert war. Die Influencerin erklärte, dass vor allem ihre unterschiedlichen Bedürfnisse in Streitmomenten das Liebes-Aus begünstigt hätten. "Ich brauche jemanden, der dann auf mich zukommt und sagt: Bella ey, was ist los? Können wir das klären?", stellte die einstige Love Fool-Teilnehmerin damals klar. Chris hingegen habe sich in Konflikten eher zurückgezogen. Durch dieses Verhalten habe sie sich nicht genug verstanden und unterstützt gefühlt.

Dennoch scheint ein Liebescomeback zwischen den beiden nicht komplett ausgeschlossen zu sein. Denn nicht nur Chris scheint über die gescheiterte Beziehung nachzudenken, auch Bella räumte gegenüber "Blitzlichtgewitter Podcast" ein, weiterhin eine emotionale Verbindung zu dem Ex-Partner von Evanthia Benetatou (33) zu haben. "Ich habe ihn geliebt – ich liebe ihn sogar immer noch. Klar, die Gefühle sind nicht weg", gab die Blondine zu. Ihre Trennung gaben sie bereits im April dieses Jahres bekannt. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden ihre Liebe ein weiteres Mal aufleben lassen können.

Chris Broy und Bella, Oktober 2024

Chris Broy und Bella bei den Reality Awards in Köln, Dezember 2025

Chris Broy und seine Partnerin Bella