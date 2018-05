In der RTL-Kuppelshow Die Bachelorette schien die schöne Musicaldarstellerin Anna Hofbauer (29) 2014 vor laufenden Kameras ihre große Liebe in Marvin Albrecht (29) gefunden zu haben. Doch nach drei Jahren Beziehung fand das Glück der beiden ein jähes Ende! Seit knapp einem Jahr ist Anna wieder in festen Händen – und zuversichtlicher denn je! Ihr Herz hat sie an Verbotene Liebe-Star Marc Barthel (28) verschenkt. Von "verbotener Lieber" kann bei den Turteltäubchen aber nicht die Rede sein: Mit einer süßen Liebesbekundung posaunt der Schauspieler sein Glück mit der Blondine in die Welt hinaus.

Im Traumurlaub auf Mauritius ließen die Lovebirds in den vergangenen Wochen in trauter Zweisamkeit die Seele baumeln. Ihre Fans verzückten sie immer wieder mit romantischen Schnappschüssen. Marc teilte jetzt ein Instagram-Pic, auf dem seine Liebste und er ausgelassen im Pool herumplanschen. Dabei strahlen sie sich verliebt bis über beide Ohren an. "Es hat 28 Jahre gedauert, bis ich meine bessere Hälfte gefunden habe. Ich liebe dich, Anna Hofbauer", lauteten die rührenden Zeilen an seine Auserwählte. Seine Worte ließen nicht nur die Herzen seiner Bewunderinnen höher schlagen.

Auch Anna schrieb einen Kommentar. "Du bist das Beste, was mir passiert ist! Danke. Einfach nur danke! Ich liebe dich so sehr", antwortete sie auf die schriftlichen Liebkosungen ihres Schatzes. Was für ein Liebesrausch!

Instagram / marcbarthel Urlaubs-Selfie von Anna Hofbauer und Marc Barthel

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer im Urlaub

P.Hoffmann/WENN.com Marc Barthel und Anna Hofbauer auf der "Mary Poppins"-Musicalpremiere in Hamburg

