Meghan Markles (36) Hochzeit mit Prinz Harry (33) rückt immer näher, am 19. Mai geben sich die Turteltauben das Jawort. Was die einstige Schauspielerin dabei wohl tragen wird, zählt zu den wichtigsten Themen vor der Feierlichkeit. Doch auch, wenn es um ihr Gesicht geht, wird die Bald-Braut vielleicht überraschen – denn sie lässt keine Profis an ihre Haut! Genau wie Herzogin Kate (36) will sie sich für die Zeremonie nicht von einem Make-up-Artist schminken lassen!

Meghan möchte, dass ihr Make-up natürlich aussieht, wenn sie vor den Traualtar schreitet. Deshalb lasse sie extra zwei Bekannte aus den USA einfliegen, die sie schminken werden, berichteten Insider gegenüber Express.co.uk: "Es sind keine Profis – aber enge Freunde von ihr." Sie sollen sogar in einer Personalunterkunft auf Schloss Windsor untergebracht werden. Damit ist die 36-Jährige allerdings nicht die Erste, die einen Beauty-Guru ablehnt – die Inspiration zu der Aktion soll keine Geringere als ihre künftige Schwägerin geliefert haben.

Als Kate vor sieben Jahren den Blaublüter William (35) heiratete, zog sie es sogar vor, sich ganz allein herzurichten. Dazu bekam sie im Vorhinein Nachhilfe von der Visagistin Arabella Preston und genoss es dann, für die Zeremonie selbst Hand anzulegen und ihre eigenen Produkte aufzutragen.

Ian Vogler / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry bei einem Termin in Birmingham

Flynet - Splash News Meghan Markle in London, April 2018

WPA Pool/ Getty Images Herzogin Kate mit Diamanten-Tiara bei ihrer Hochzeit 2011

