Endlich ist Prinz Harry (33) und Meghan Markles (36) großer Tag gekommen! Schon Wochen vor der Hochzeit des Jahres wurde wild über das Brautkleid der ehemaligen Schauspielerin spekuliert. Promiflash trifft in Windsor ein paar britische Superfans und hakt einmal genauer nach, wie sie sich Meghans Outfit vorstellen: "Oh, es wird sicher sexy aussehen." Eine Königs-Supporterin hat aber eine besonders genaue Vorstellung vom Dress: "Ich hoffe, es wird kein Baiserkleid, aber etwas, was fließend ist. Ich bin mir sicher, dass sie großartig aussehen wird."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de