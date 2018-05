So schön präsentierte sich Herzogin Kate (36) bei der Royal-Wedding! Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) haben sich endlich das Jawort gegeben. Natürlich waren alle Augen nur auf die schöne Braut gerichtet. Aber auch eine andere royale Lady ließ sich bei der Traumhochzeit in einem wunderschönen Kleid blicken: Herzogin Kate strahlte in ihrer Robe von Alexander McQueen (✝40) – aber das nicht zum ersten Mal!

Zusammen mit Meghans Freundin Jessica Mulroney brachte Kate die niedlichen Blumenmädchen – unter anderem auch Prinzessin Charlotte (3) – zur Kirche. Dabei trug sie ein schlichtes, hellgelbes Kleid und einen dazu passenden Hut von Modemacher Philip Treacy. Für die Hochzeit ihres Schwagers wählte die dreifache Mama einen Look, den sie bereits bei zwei verschiedenen Events anhatte. Erst zur Taufe von Töchterchen Charlotte und dann noch einmal bei einer Geburtstagsparty ihrer Schwiegeroma Queen Elizabeth II. (92).

Meghan selbst wählte für den schönsten Tag ihres Lebens ein Outfit aus dem französischen Luxus-Modehaus Givenchy. Damit beendete die frischgebackene Adlige monatelange Spekulationen über den möglichen Designer ihrer Hochzeitsrobe.

Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte in Schloss Windsor

Brian Lawless - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle am Tag ihrer Hochzeit mit Prinz Harry

