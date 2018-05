Nach knapp zwei Jahren Liebe haben sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) am vergangenen Samstag vor Millionen Zuschauern das Jawort gegeben. Nach den offiziellen Fotos als Ehepaar sind nun die allerersten Bilder als frisch Vermählte aufgetaucht. Von Hochzeitsstress und Co. ist bei Meghan und Harry nichts zu spüren. Im Gegenteil: Wie an ihrem großen Tag kamen die beiden auch 48 Stunden später kaum aus dem Strahlen heraus.

Das frischgebackene Ehepaar wurde bei ihrer Ankunft im Kensington Palace von Paparazzi überrascht. Doch der jüngere Bruder von Prinz William (35) und seine Meghan ließen sich vom Blitzlichtgewitter nicht die Stimmung vermiesen. Stattdessen strahlten die zwei auf den neuesten Aufnahmen super-happy und total verliebt übers ganze Gesicht, als sie ihre Wohnung im britischen Königspalast erreichten. Vom pompösen Prunk des Hochzeitstags ist ansonsten nicht mehr viel übrig: Statt Kutsche und Chauffeur fuhr Harry seine Gattin selbst vor.

Eine Pause nach der Hochzeit gibt es für den Herzog und die Herzogin von Sussex nun aber erst einmal nicht. Auch ihre Flitterwochen lassen vorerst auf sich warten. Der Grund: Harry und Meghan haben noch verschiedene Termine und Verpflichtungen ihrer Charity-Organisationen, die sie wahrnehmen möchten. Darunter fällt auch eine Gartenparty des Buckingham Palasts, die am Dienstag stattfinden soll. Anlass ist der 70. Geburtstag von Prinz Charles im November. Bei der Feier werden rund 6.000 Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen und Militäreinheiten erwartet. Erst danach könnte es für die Neu-Eheleute in ihren Honeymoon gehen.

Splash News Prinz Harry und Meghan Markle an ihrem Hochzeitstag in Windsor

JANE BARLOW/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan am Tag ihrer Hochzeit

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles und Meghan Markle

